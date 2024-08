Il sugo al pomodoro crudo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’estate è la stagione dei pomodori maturi, succosi e dolci. In questo periodo, abbiamo l’opportunità di sfruttare al massimo questi meravigliosi frutti della terra. Oggi vi proponiamo una ricetta che cattura tutta la freschezza e il sapore dei pomodori estivi: ilal. Questa ricetta si ispira al tradizionalealla Trapanese ma con leggero un tocco in più.alQuesto condimento è leggero, veloce da preparare e perfetto per una pasta estiva. Seguiteci in questa avventura culinaria e scoprite come realizzare unche trasformerà i vostri piatti in vere e proprie esplosioni di gusto e freschezza! Ingredienti (per 4 persone): 800 g di pomodori maturi (meglio se pomodori cuore di bue o datterini) 30 g di basilico fresco 1 spicchio d’aglio 50g mandorle 50 ml di olio extravergine di oliva Sale q.b. Pepe nero macinato fresco q.b.