Il litorale laziale perde turisti ed economia | prenotazioni in calo del 6% rispetto al 2023

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 agosto 2024 – “Nonostante i numeri positivi del turismo nella Capitale, +5% per nuovi arrivi e +4% di presenze come evidenziato da Federalberghi giorni fa, l’Osservatorio della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, per questo mese di agosto, registra segnali negativi per la ristorazione romana, in particolare nel centro storico e nella provincia di Roma. Un effetto a cascata anche sul mancato numero diper il giorno di Ferragosto”. È quanto dichiara Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, che sottolinea: “In città vi è un -14% di incassi dovuti sia al gran caldo di queste settimane, che alla chiusura di molti pubblici esercizi e alla conseguente riduzione dell’offerta ristorativa che può essere stimata intorno al 50%.