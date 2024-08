Giornalisti del Tg1 nel mirino della Russia | Mosca convoca l’ambasciatrice italiana

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il ministero degli Esteri russo ha annunciato di averto, Cecilia Piccioni, per esprimere una protesta in relazione all’ingresso illegale deiRai del Tg1 Stefania Battistini e Simone Traini nella regione di Kursk, per seguire “embedded” l’attacco dell’Ucraina per un reportage, che è tuttora visibile sui SocialRai e su Raiplay. “Il 16 agosto,, C. Piccioni, è statata al Ministero degli Esteri russo. È stata espressa una forte protesta alin relazione alle azionitroupesocietà televisiva e radiofonica di statoRai, entrata illegalmente nel territorioper coprire l’attacco terroristico criminale da parte di militanti ucraini nella regione di Kursk”, ha affermato il Ministero in una dichiarazione.