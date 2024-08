Ferragosto di fuoco per l’Airplay radiofonico italiano

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il brano più ascoltato in radio è “RA TA TA” di Mahmood, presente in classifica da nove settimane ma per la prima volta al 1º posto dell’EarOne Airplay. Al 2º posto “feelslikeimfallinginlove” dei Coldplay, che raggiunge il più alto piazzamento ottenuto nella classifica generale dalla sua radio date ad oggi. Restano sul podio in questodiperdendo una posizione, Tony Effe e Gaia con “Sesso e Samba”. La più alta nuova entrata della settimana è “Fly”, featuring tra Lenny Kravitz e Quevo che riprende l’iconica hit di Kravitz “Fly Away” reinterpretandola in chiave più Urban. L’Highest Climber è “Always and Forever” di Remy: un brano Dance che anche in questo caso si ispira ad un pezzo del passato, “I Love You Always Forever” di Donna Lewis.