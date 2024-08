Ferragosto da incubo per una 44enne di Caserta aggredita dal compagno con calci e pugni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 16 agosto 2024)da dimenticare per unadiche nel pomeriggio di ieri, a seguito dell’ennesima aggressione subita da parte delconvivente, ha deciso di comporre il numero di emergenza “112” e chiedere aiuto ai carabinieri. L’operatore del 112, accortosi che la sua interlocutrice era sconvolta e agitata per la situazione di pericolo che l’aveva indotta a chiedere aiuto, ha immediatamente inviato all’indirizzo segalato una delle pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile in circuito. I carabinieri, già presenti nel centro cittadino hanno raggiunto l’abitazione della donna in pochi minuti. All’interno dell’appartamento hanno trovato lache, emotivamente provata, stringeva tra le braccia il loro figlio di appena tre anni.