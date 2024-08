Borsa | ottimismo in Asia dati Usa rassicuranti Tokyo +364%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Borse positive ine Pacifico nell'ultima seduta della settimana centrale di agosto, grazie ai recentiUsasul fronte dell'inflazione, delle richieste di sussidi e delle vendite al dettaglio.ha guadagnato il 3,64%,Taiwan il 2,07%, Seul l'1,99% e Sidney l'1,34%. Ancora aperte Hong Kong (+1,9%), Shanghai (invariata), Mumbai (+0,98%) e Singapore (+1,05%). Positivi i future sull'Europa, a parte Londra dopo le vendite al dettaglio sotto le stime. In rialzo anche i contratti sui listini Usa, in attesa degli indici della Fed di Dallas. In calo il dollaro a 0,91 euro, 14,93 yen e 0,77 sterline, mentre risale a 137 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2 punti al 3,6% e quello tedesco di 1,8 punti al 2,24%.