Bologna è una questione di coraggio

(Di venerdì 16 agosto 2024) “It’s all about”, direbbero gli inglesi. E’ tutta unadi. Ildi Vincenzo Italiano di sedersi sul trono che fu di Thiago: un trono di spade, con il rischio molto, molto alto di tagliarsi. Ildi andare a sfidare le grandi nobili d’Europa. Ildi crederci, in generale, per unche, domani, al pronti-via della stagione, si troverà davanti l’Udinese e addosso tante (troppe?) aspettative dopo un ultimo campionato storico chiuso a 69 punti, al quinto posto e con i piedi in Champions League. Erano sessant’anni che non succedeva da queste parti. Qualcosa di indimenticabile, che, però, fa pericolosamente rima con irripetibile. Perché ripetere quanto fatto la scorsa stagione è un pensiero che rasenta l’utopia, ragionando con una logica prettamente sportiva. Maneggiare con prudenza, allora.