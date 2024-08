Annunciata la data d’uscita di Dragon Age | The Veilguard

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 16 agosto 2024) Electronic Arts e BioWare hanno annunciato oggi cheAge: Thesarà disponibile a livello globale il 31 ottobre 2024 per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. Inoltre, ora i fan possono prenotare Standard Edition e Deluxe Edition per ricevere esclusivi oggetti estetici di gioco utilizzabili per personalizzare ulteriormente il loro viaggio nel nuovo capitolo della saga acclamata dalla critica. InAge: The, i giocatori vestiranno i panni di Rook, protagonista completamente personalizzabile che dovrà farsi avanti, unire la propria squadra e diventare l’eroica figura di cui il Thedas ha bisogno in un’epoca in cui le leggende nascono o vengono uccise. Insieme a Rook nella battaglia contro le divinità elfiche corrotte c’è un cast di sette interessanti compagni, ciascuno dei quali proviene da una fazione leggendaria del mondo diAge.