Allenarsi di sera fa male o fa bene al sonno? Abbiamo consultato diversi esperti

(Di venerdì 16 agosto 2024) L'allenamento fatto difao faal? Per dirla in altri termini, la corsettale accelera il metabolismo e ritarda il riposo? Il padel o la palestra dopo l'ufficio sono indicati o sarebbe meglio farli in pausa pranzo e ancora meglio alla mattina? Tutte domande legittime che ognuno di noi si è posto prima di intraprendere workout o attività fisiche la, spesso l'unico momento libero della giornata, quando stacchiamo finalmente dagli impegni e possiamo dedicarci a noi. Non c'è una risposta univoca, ma sì, come avrai intuito l'attività fisica e ilsono strettamente correlati. Ricerche recenti evidenziano infatti come una buona attività fisica giovi alssere e quindi al, favorendo quello ristoratore.