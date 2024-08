Uomini e Donne un’ex corteggiatrice sbrocca | Siete voi che date hype a ‘sti quattro morti di fama con la 3ª media e la 4ª di reggiseno fake svegliatevi!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 15 agosto 2024)diha pubblicato un lungo sfogo sui social, dove ha preso di mira gli utenti del web che seguono e sostengono dei personaggi dall’etica discutibile, per poi scandalizzarsi delle loro azioni. Stiamo parlando di Chiara Rabbi, divenuta nota per aver preso parte al dating show di Maria De Filippi, dove è stata scelta dall’ex tronista Davide Donadei. Quest’estate, infatti, il web è stato invaso da polemiche e pettegolezzi vari, dagli innumerevoli flirt di Fedez dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni alla presunta nuova frequentazione di quest’ultima con un uomo sposato. Dalla fine di quella sembrava la favola d’amore tra Alice Campello e Alvaro Morata alla discussa raccolta fondi dell’ex volto diEleonora Rocchini, che ha chiesto del denaro ai follower per coprire i costi dell’operazione del suo cane.