Torneo di Vignola Primavera fuori

(Di giovedì 15 agosto 2024) È terminata nella fase ai gironi l’avventura della Spalaldi. È stata un’edizione sfortunata per la squadra di Pedriali, che dopo aver perso di misura col Modena (1-2) si è dovuta arrendere sempre col minimo scarto con la Reggiana (2-3). Come accaduto coi Canarini, anche coi granata la Spal è passata in vantaggio con Castiglione che servito da Girelli ha fintato la conclusione col destro e poi di sinistro non ha lasciato scampo ad Aibangbee. Prima dell’intervallo la Reggiana ha pareggiato i conti con Camara che dal dischetto ha battuto Zenti. La ripresa si è aperta con due gol in cinque minuti: prima sono stati i granata a mettere la testa avanti con D’Angelo che ha rubato palla a Girelli e superato il portiere spallino, poi lo stesso centrale biancazzurro in mezza rovesciata sugli sviluppi di un corner ha siglato il 2-2.