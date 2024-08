Sangiuliano convoca anche quest’anno i dirigenti a Ferragosto E smentisce il licenziamento del social media manager

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 15 agosto 2024) “Sono qui innanzitutto per salutare le lavoratrici e i lavoratori che con il loro impegno e la loro dedizione rendono possibili queste aperture. È finito il tempo in cui i giornali titolavano ‘la beffa di’, quando i turisti trovavano chiusi musei o siti archeologici importanti: quell’epoca è finita, noi siamo riusciti a garantire sempre l’apertura perché è giusto che sia cosi, è giusto che chi è in vacanza possa godere delle nostre bellezze”. Così il ministro della Cultura, Gennaro, visitando il Colosseo nella giornata di. Ad accompagnarlo, il sottosegretario al MiC, Gianmarco Mazzi e la direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo. “I numeri ci confortano, nel 2023 abbiamo registrato un +22 per cento di presenze e un +33 per cento di incassi.