Niente Gratta e Vinci per un mese nel 1999 | erano cancerogeni E a farli sparire eravamo stati noi

(Di giovedì 15 agosto 2024) Con Angese fondammo una nuova rivista: “L’Eco della Carogna”, trovammo un editore e di lì a poco Stefano Salvi, incommensurabile chimico, ci portò un faldone di analisi che dimostravano che icontenevano 2 sostanze vietate dalla legge italiana perché cancerogene. Ci sembrò veramente folle che milioni di italianissero isul bancone del bar e poi, con le dita sporche di polverina cancerogena, inzuppassero il cornetto nel cappuccino. Il primo numero della nuova rivista aveva in copertina un urlo disperato: ilè velenoso! Andammo in edicola con 70 mila copie, mandammo comunicati stampa a tutti i media, pensando che una notizia bomba come quella avrebbe fatto scalpore. Invece non ci fu nessuna reazione: silenzio tombale. Nessuno riprese riprese la nostra denuncia.