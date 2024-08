Masters 1000 Cincinnati cos’è successo tra Cobolli e Darderi | dalle schermaglie alla stretta di mano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) Le tensioni, poi un cenno finale. Il derby italiano tra Flavioe Luciano– vinto dal roper il ritiro del connazionale sul 7-6 3-1 – non ha rispettato le aspettative e nel primo set è stato caratterizzato anche da un momento di nervosismo tra i due protagonisti. Sin dai primi scambisembra avere qualche problema negli spostamenti, con tanto di break in apertura. Il compito sembra essere in salita, ma col passare dei game il numero 34 al mondo ritrova quella brillantezza necessaria per firmare il controbreak. Letra i due si sono registrate nel decimo game conche è andato a lamentarsi di qualcosa con il giudice di sedia (l’italiano Germani) che però ha invitato i due a pensare a giocare. Poco dopo anche la frase: “A lui gli piacerebbe se io dicessi una cosa del genere, che finge di star male?”, le parole di