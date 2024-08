Il sottosegretario Delmastro e la foto al carcere di Brindisi con la sigaretta in mano e alle spalle il cartello vietato fumare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Un carosello di diecigrafie scattate con gli agenti della penitenziaria durante la sua visita aldi. Tra queste ne compare una con ilalla Giustizia AndreaDelle Vedove che ha inunasue spperò c’è anche il”. A pubblicarle su Instagram è stato lo stesso esponente di Fratelli d’Italia nel suo profilo social. Ovviamente lanon è passata inosservata. Il primo a segnalarla è il profilo X nonleggerlo e immediatamente dopo inizia la polemica social. Tanti i commenti critici e le ricondivisioni dell’immagine del. Non è chiaro in quale parte del penitenziario sia stata scattata la. Di certo c’è che dopo diverse ore l’immagine viene rimossa dal profilo Instagram di. Non solo: viene eliminato l’intero post, comprese le altre novegate.