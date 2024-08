Il dominio del City in Premier il nuovo Real di Mbappé in Liga la Ligue 1 del Psg e l’incognita Bayern in Bundesliga | riparte il calcio europeo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Copione rispettato: il primo trofeo stagionale è finito nella saccoccia delMadrid, la Supercoppa Uefa, 2-0 all’Atalanta con il primo gol in blanco di Kylian. Anche l’ultimo, la Champions, era approdato nella bacheca della banda di Carlo Ancelotti, salito a quota 30 trofei da allenatore. In mezzo, un’estate tutta spagnola, con i trionfi europei della nazionale maggiore e dell’Under 19, più l’oro olimpico a Parigi. Spagna e Spagna, purché se magna. E Spagna sia: stasera (ore 19), via alla, a Bilbao, con Athletic-Getafe. Si alza il sipario sui grandi campionati europei. Domani tocca aLeague (Manchester United-Fulham) e1 (Le Havre-PSG), sabato 17 agosto all’Italia (Genoa-Inter e Parma-Fiorentina). La Germania si prende una settimana in più di riposo, ma intanto decolla la coppa nazionale.