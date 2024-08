Giovanni Di Lorenzo tutte le curiosità sul capitano del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 15 agosto 2024)Diè nato a Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca, il 4 agosto 1993. Inizialmente, era un attaccante, con lo pseudonimo “Batigol”. Poi, è stato spostato a centrocampista e difensore centrale. Questo cambiamento ha migliorato le sue abilità. Ha esordito con la Reggina all’età di 17 anni. Dopo, ha giocato in prestito a Cuneo e Matera, accumulando oltre 50 presenze e segnando 3 gol. È stato all’Empoli che ha catturato l’attenzione del, che lo ha acquistato nel 2019. Dalle giovanili alla Serie A: la lunga gavetta diDiDiha percorso una strada lunga e difficile per raggiungere i vertici del calcio italiano. È iniziato nelle giovanili della Lucchese dal 2004 al 2009. Lì ha imparato a giocare in diversi ruoli prima di trovare la sua posizione ideale.