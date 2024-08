Genoa prima del match contro l’Inter si lavora a un ritorno | doppio ex – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ilha messo nel mirino un suo ex calciatore in funzione della sostituzione di Mateo Retegui nel suo reparto offensivo: l’obiettivo di averloè molto complicato, dati i tempi molto stretti.EX – Ilha inserito sul proprio taccuino il nome di Andrea Pinamonti, ex attaccante del Grifone e del. Propriodell’indi campionatoi nerazzurri, con cui le due squadre daranno inizio alla nuova stagione di Serie A 2024-2025, la squadra ligure sta provando a definire l’arrivo dell’attaccante del Sassuolo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a cifre non contenute. Come riportato da Sky Sport, ilpotrebbe acquistare l’attaccante per 1 milione più 500 mila euro di bonus e un diritto di riscatto fissato intorno ai 16/17 milioni.