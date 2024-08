Forza Horizon 5 è in arrivo su PS5? Esplode in rete il nuovo rumor

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 15 agosto 2024) Stando ad una nuova indiscrezione, Microsoft annuncerà presto l’di ungioco Xbox per PlayStation 5, con alcuni insider che puntano nello specifico a5. Come segnalato prontamente da Insider Gaming, questoè stato condiviso proprio in queste ore da Shinobi, insider estremamente affidabile ed in grado di anticipare correttamente in passato una gran quantità d’informazioni. Fatta questa precisazione, il leaker ha affermato che la prossima settimana e precisamente nel corso della Gamescom 2024, Microsoft annuncerà l’sudi una nuova esclusiva Xbox, continuando di conseguenza ad espandere la propria linea di titoli multipiattaforma dopo Hi-Fi Rush, Pentiment e Grounded.