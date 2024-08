Everton – Brighton & Hove Albion – pronostici e possibili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 agosto 2024) Fabian Hurzeler affronterà la sua prima partita da allenatore delquando i Seagulls si recheranno a Goodison Park per affrontare l’nel match inaugurale della stagione 2024-25 di Premier League, sabato 17 agosto pomeriggio.Nella scorsa stagione, nessuna delle due squadre è riuscita a separarsi dall’altra, costretta a dividersi il bottino per due volte in due pareggi per 1-1. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreÈ giusto dire che l’ha vissuto una campagna 2023-24 movimentata, che l’ha visto evitare per poco la retrocessione e finire al 15° posto della classifica di Premier League, nonostante la detrazione di otto punti per aver violato le regole di profitto e sostenibilità della divisione.