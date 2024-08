Carolyn Smith la richiesta improvvisa spiazza tutti | è il suo desiderio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 15 agosto 2024)ha fatto unaesplicita a Milly Carlucci per la nuova edizione di “Ballando con le stelle”: sarà esaudita? E’ ormai iniziato il conto alla rovescia in vista della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, che presenterà un cast davvero ricco e variegato, così da generare interesse nel pubblico. Del resto, c’è da battere la concorrenza su Canale 5 di “Tu sì que vales” (oltre alla Serie A), in grado di raggiungere punti del 30% di share, per questo è bene non trascurare alcun dettaglio.sarà ovviamente ancora parte della giuria, e non potrebbe essere altrimenti, visto che lei è quella più competente di, grazie alla sua esperienza di coreografa e ballerina.sarà ancora nella giuria di “!Ballando con le stelle” – Foto: ANSA – Cityrumors.