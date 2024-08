Accoltellato il padre di Yamal | arrestate tre persone per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su sportface

I Mossos d'Esquadra (la polizia della Catalogna) hanno arrestato tre persone con l'accusa di tentato omicidio, in relazione all'accoltellamento di Mounir Nasraoui, padre di Lamine Yamal. Gli agenti che hanno preso in carico la vicenda hanno confermato che l'aggressione, che si è verificata in un parcheggio in Frank Marshall Street, nel barrio Rocafonda di Mataro, è avvenuto mercoledì intorno alle 21:10. Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, il padre di Lamine è stato sgridato da alcune persone mentre portava a spasso il suo cane, e da lì è nata la lite che è sfociata nell'aggressione.