Zona Piramidi raccolti quindici chili di plastica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Lunedì i volontari de "La Via della Felicità" di Senigallia hanno organizzato un intervento di raccolta rifiuti che ha permesso di dare un segnale a quelladella città. Si sono recati nelladellea Cesano di Senigallia i cittadini volontari che vogliono prendersi cura del proprio ambiente. Sono stati 15 i kg di rifiuti rimossi lungo le vie vicino al litorale, tra cui, bottiglie di vetro, cartacce e ferro. Le attività continueranno nelle prossime settimane. Un’iniziativa che si aggiunge alle tante altre organizzate per sensibilizzare sulla raccolta dei rifiuti. Molte anche le persone che ogni giorno, autonomamente, si vedono passeggiare in spiaggia con in mano una rete o una sacca dove riporre i rifiuti.