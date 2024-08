Transformers One – svelato il rating

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 14 agosto 2024)One uscirà nelle sale questo autunno e il nuovo film ha rivelato la sua valutazione prima della sua première!si è reinventato per molto tempo e ora porterà una nuova reinvenzione sugli schermi con un film d’animazione completamente in CGI. Questo nuovo capitolo sarà ambientato prima che Autobot e Decepticon iniziassero a entrare in guerra tra loro su Cybertron e mostrerà le versioni più giovani di ciascuno dei personaggi principali prima che diventino gli Optimus Prime e Megatron che tutti conosciamo.One uscirà ufficialmente nelle sale a partire da questo settembre e la valutazione ufficiale del film è diminuita prima della sua uscita. Sarà classificato PG per “violenza fantascientifica e linguaggio”. Ciò significa che sarà accessibile alle famiglie guardarlo tutti insieme.