Serie B Interregionale il presidente ha messo a disposizione del coach una squadra competitiva Ceccarelli | Grazie Pizza è un Loreto completo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il nuovodell’Italservice, Gabriele(foto), commenta soddisfatto il mercato in entrata della società gialloblu., quale apporto potrà dare un giocatore come Jacopo Aglio? "Importante. Conosco bene questo atleta. È di Rimini, come me, e la prima volta che l’ho visto giocare e allenato aveva 12 anni. Ho continuato a seguirlo in questi anni, e adesso si chiude praticamente un cerchio. Parliamo di un ragazzo speciale, dal cuore d’oro, dotato di atletismo e precisione nel tiro dalla lunga distanza. Lo ha dimostrato a livelli superiori. Sono entusiasta di ritrovarlo dopo 17 anni". Cosa si aspetta da un giocatore come Lucio Delfino? "Contando già su Broglia e Aglio, tecnici sotto canestro, avevamo bisogno della sua energia, della sua garra per completare il pacchetto. Agonismo, energia, duttilità, Lucio può garantire tante opzioni nel quintetto.