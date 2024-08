Sassuolo rebus portiere A Catanzaro con Satalino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) di Stefano FoglianiStai a vedere che dopo 10 anni in cui in porta ilha cominciato la stagione con un ‘monumento’ come Andrea Consigli, a difendere la porta tocca invece a Giacomo, 25 anni, adal 2017 ma da qui partito e tornato, con ultima apparizione in campionato la scorsa stagione, con la maglia della Reggiana cui illo aveva prestato, il 10 maggio scorso, a chiudere il suo 2023/24 con 10 presenze. O magari, più improbabile, ad Alessandro Russo, classe 2001, rientrato in prestito dal Trento, con cui ha giocato, la stagione scorsa, 35 gare.