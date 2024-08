Rotatoria Bellaluce i lavori slittano all’inizio del 2025

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La burocrazia non va mai in vacanza. Ne fa le spese anche la tanto attesa, da realizzare lungo la strada a cavallo tra la provinciale 24, via Costabianca e via Chiarino a Recanati. Laè a carico della Provincia di Ancona e del Comune di Loreto, ma a beneficiarne sono ben tre Comuni: oltre Loreto anche Recanati e Porto Recanati. L’inizio deiper l’infrastruttura era previsto per questa estate ma, con ogni probabilità, slitterà nei primi giorni del prossimo anno. "La pratica – dice il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni – è in mano a una società di verifica che per legge deve esprimere il parere finale sul progetto esecutivo, una formalità che potrebbe comportare alcune richieste di integrazione.