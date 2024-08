Pianoforte di Battista ammalia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Successo per il concerto di musica classica della giovanissima Liliana dial Museo sistino di Grottammare. "Un’iniziativa per la valorizzazione del paese alto, ricco di storia, cultura e di arte", affermano i vertici dell’Academy Liszt Music Art di Grottammare. Liliana diè stata ammessa all’Accademia pianistica internazionale di Imola, dove attualmente studia con il maestro André Gallo e con il maestro Igor Roma. La pianista farà una tesi sulla sonata Dante di Liszt: "Ho subito avvertito un legame profondo con questo compositore, per la sua scrittura ricolma di trasporto emotivo, impeto, veemenza, e per la sua grande capacità di unire le abilità tecniche all’espressività musicale".