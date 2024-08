Negozi in San Romano non c’è alcuna moria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) A rettifica di quanto da noi pubblicato lunedì 12 agosto a pagina 5 nell’articolo intitolato: "Ladeiin centro", registriamo le dichiarazioni di Renata Marzola, titolare di Spaziozero, e di Luca Petrucci, titolare dell’omonimoo di via San: "Non c’è una morìa ma un ricambio – specifica Marzola- : Benasciutti non chiude perché ‘muore’, ma si sposta su un altro mercato, quello online, mentre ’Lui e Lei’ ha chiuso il 31 dicembre dello scorso anno per pensionamento. Il signor Petrucci non hai mai detto che le cifre dell’affitto si spingono fino a 1400 euro, perché paghiamo più del doppio di questa cifra. Preciso, inoltre, che la mia cliente non si aggirava per ilo ma stava acquistando, e non ha mai detto di ’non sapere più dove fare acquisti’.