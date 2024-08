Il compagno di Valentina | Ha scritto | insieme per sempre Poi il grido l’ho vista volare giù

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) di Andrea Pedata Ci siamo conosciuti sui sentieri. C’è stata un’immediata e fortissima connessione. Come se fossimo legati nel profondo. E non solo dalla passione per la montagna. Entrambi molto sensibili. Riservati e introversi. Ma la nostra priorità era esseregentili verso il prossimo. Avevamo una vita totalmente salutare. Piena di allenamento e alimentazione sana. Non ci piaceva frequentare locali o aree cittadine. Amavamo moltissimo la natura incontaminata, il silenzio e le cose semplici. Entrambi eravamo appassionati di escursionismo da molti anni. Stavamo ore a camminare. Nei weekend ma anche nella quotidianità dopo il lavoro. Aspettavamo il tramonto per vedere che effetto ci faceva. Ci scambiavamo pensieri profondi e ci baciavamo sotto quella luce magica. Avevamo tanti progetti. Di vita soprattutto. Ma anche di escursionismo.