Erano sposati da otto mesi Coppia di ciclisti falciata da un’auto Il fratello del campione morto | ora basta

(Di mercoledì 14 agosto 2024) SENIGALLIA (Ancona) Il sangue versato da Michele Scarponi non èto. Altri duehanno pagato con la vita la loro passione. Per chi ama questo sport non c’è stagione più o meno favorevole. Si va sui pedali, anche a 40 gradi. Come ieri mattina a Senigallia. Un caldo infernale. Eppure Sara e Marco, il ciclismo nelle vene, corridori amatoriali del Team Cingolani, volevano farsela in sella la statale Adriatica tra Senigallia e Ancona. Luoghi di turismo, traffico sempre sostenuto. Loro da una parte, sul ciglio della strada, diretti a sud. Mancava poco a mezzogiorno. Sara Ragni, 36 anni e Marco Torcianti, 47,appenafa dal sindaco di Polverigi Daniele Carnevali, non hanno avuto neanche il tempo di rendersi conto di cosa stava accadendo.