Daughters la recensione | un documentario intimo per una denuncia alle prigioni statunitensi

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il racconto di un ballo padri/figlie dietro le sbarre di un carcere è il pretesto per la regista Natalie Rae e la sostenitrice del cambiamento sociale Angela Patton di mostrare il volto disumano degli istituti penitenziari a stelle e strisce. In streaming su Netflix Aubrey Smith, 5 anni, Santana Stewart, 10 anni, Ja'Ana Crudup, 11 anni, e Raziah Lewis, 15 anni. Sono loro leche danno il titolo aldiretto dalla regista Natalie Rae e della sostenitrice del cambiamento sociale Angela Patton. Presentato al Sundance 2024, dove ha vinto il Audience Award: U.S. Documentary, Daughers è il frutto di otto anni di lavoro in cui il racconto privato di quattro figlie si fonde con il racconto di un sistema penitenziario dove l'aspetto umano e il recupero sociale ed emotivo del detenuto vengono spesso dimenticati. La ferita paterna e le sfumature di un'assenza