Civiche via dalla maggioranza | appoggio esterno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Lo strappo c’è stato, quello vero, nell’ampia coalizione che governa Osimo. Di fatto le Listestoriche sono fuoristessa. Le stesse però garantirebbero l’. Gli assessori civici avrebbero dato disponibilità a lasciare l’incarico ma l’assemblea, che si è riunita lunedì sera, ha detto no. Per quanto riguarda il voto in sede di Consiglio quindi è ufficiale che il movimento non è più legato alla loro presenza. Nel civico consesso ci sono 4 consiglieri delle Listesenza il cui voto positivo lanon avrebbe i numeri per governare. L’assessore Monica Bordoni sottolinea: "Non c’è alcun rischio sulla mia permanenza nelle Liste. Rimango fedele al movimento che rappresento e questa fedeltà si estende al nostro leader, al programma che abbiamo condiviso e, soprattutto, ai cittadini che ci hanno dato la loro fiducia.