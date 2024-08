Caramelle alla metanfetamina distribuite per sbaglio ai senzatetto | nei pacchi di beneficenza migliaia di dollari in droga

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma, 14 agosto 2024 – Un ente diha distribuito inconsapevolmentecontenenti dosi potenzialmente letali dia persone senza fissa dimora. È successo a Auckland, in Nuova Zelanda, dove lo staff della ‘Auckland City Mission’ ha reso noto di aver iniziato a contattare circa 400 persone per cercare di rintracciare icontenti i dolciumi. La donazione delle, al gusto di ananas, è stata anonima e probabilmente accidentale. I dolci, che erano in realtà blocchi solidi diavvolti in involucri colorati, avevano un valore di mercato elevato di 1.000neozelandesi (circa 550 euro) ciascuno, il che suggerisce che non si sia trattato di un attacco deliberato, ha affermato Birks Ang, portavoce della fondazione.