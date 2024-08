Atletica | a settembre sfida Duplantis-Warholm sui 100 metri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Mondoe Karstensi sfideranno aa Zurigo sui 100piani e ne dà notizia il sito sportivo ‘The Athletic‘. Lo svedese nato negli Usa, fresco oro olimpico e che detiene il primato mondiale, ha rivoluzionato il salto con l’asta con la sua corsa fulminea e potente e la tecnica assolutamente innovativa per superare l’asticella, mentre il norvegese ha il record assoluto dei 400ostacoli, anche se a Parigi è stato battuto dallo statunitense Rai Benjamin. La, che si basa su quella che non è la loro specialità, era stata prospettata dall’estate scorsa dopo che in un video sui social i due campioni avevano discusso di gareggiare l’uno contro l’altro e, data la velocità di entrambi, si prospetta un confronto originale ed elettrizzante.: asui 100SportFace.