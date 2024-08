Assaltano una banca ma l’impianto di allarme li mette in fuga

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTentato furto allaBca a Faicchio in via Odi questa notte, attorno alle 3 e 30. Ignoti, dopo aver sfondato la porta principale della filiale dell’istituto di credito, si sono dati allaperchè si era immediatamente attivatodi. I malviventi sono fuggiti con un’auto nera, modello Audi. Sul posto per i rilievi gli agenti del Commissariato di Telese Terme che ha avviato le indagini. L'articolounamadiliinproviene da Anteprima24.it.