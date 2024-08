Tempesta di vento e sabbia a Torino il cielo si colora di giallo – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 13 agosto 2024)è stata colpita da una violentadiche ha interessato diversi quartieri della città e si è estesa fino al centro. Il fenomeno atmosferico si è rivelato particolarmente insolito e a tratti inquietante. Ilsi è rapidamente coperto di nuvole nere, creando un’atmosfera cupa e minacciosa. Al contempo, in direzione sud, ilsi è tinto di-arancione, quasi fino al suolo, come se fosse in atto unadi. A rendere ancora più particolare la situazione, un’enorme nuvola si è abbassata rapidamente, coprendo parte della collina fino al livello del fiume Po, creando un effetto simile a una densa nebbia. August 13, 2024 L’allerta gialla Dopo una prima fase di fortee tuoni, è iniziata a cadere una pioggia intensa, che ha interessato diverse zone di