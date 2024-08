Statale in campo contro le violenze Giudici investigatori e universitari | il nuovo team che rafforza la ricerca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) di Anna Giorgi MILANO Sarà una nuova allenza tra l’Universitàdi Milano, il Tribunale ordinario e la Procura are ilche lavora sui "codici rossi", i casi di violenza "urgenti", che potrebbero cioè degenerare fino al femminicidio. Gli specialisti, formati dalla Università, avranno il compito di aiutare glia mettere meglio a fuoco i profili delle persone indagate o già condannate per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, stalking, revenge porn. Quali sono i fattori di rischio che possono sfociare in eventi drammatici, quali sono i comportamenti e il linguaggio utilizzato dal soggetto maltrattante?. Tutto questo lungo, difficile e silenzioso lavoro della procura saràto e regolamentato da unaccordo previsto in un protocollo sottoscritto dalle parti. "La violenza domestica e di genere è un fenomeno complesso.