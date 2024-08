Sassuolo Sarà un Catanzaro ’ferito’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) di Stefano FoglianiIl via alle ‘grandi manovre’ il tecnico neroverde Fabio Grosso lo ha dato ieri pomeriggio al Mapei Football Center, ricominciando a lavorare con il gruppo che la settimana accompagnerà alla ‘prima’ di campionato in quel di. La vittoria di Coppa Italia ha dato qualche certezza – e morale – in più, ma da qui in avanti per il cantiere neroverde, si tratta di cominciare ad avanzare con la convinzione che dà forza ad unche gli addetti ai lavori vogliono tra i favoriti, ma che ha parecchi nodi ancora da sciogliere, e chissà quanti ne scioglie, da qui a domenica.