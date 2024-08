Reazione a Catena non lo sanno spiegare? | le Stanghette scatenano la polemica | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Le, campionesse in carica di, sono state sfidate dagli Avanti e Indietro nella puntata andata in onda questa sera su Rai 1. Gli sfidanti, Angela, Patrizia e Giuseppe dalla Calabria, hanno spiegato che il nome della loro squadra deriva dal fatto che abitano in zone diverse della Regione e quindi fanno spesso "avanti e indietro" per vedersi. All'Intesa Vincente sono state le campionesse ad avere la meglio, centrando ben 9 parole. Gli sfidanti, purtroppo, non sono riusciti a indovinarne nemmeno una. Lesono così arrivate all'Ultimacon 142mila euro. Poi, dopo vari dimezzamenti, il montepremi è sceso a 8875, che è la cifra con cui le tre amiche sono arrivate all'ultima parola. La parola a loro disposizione era "scheda". A seguire una parola che iniziava con "pa" e terminava con "a".