‘Passerelle impraticabili sedie speciali introvabili e zero informazioni’ | in Italia quasi tutte le spiagge sono ancora inaccessibili per le persone con disabilità

(Di martedì 13 agosto 2024) Ingli stabilimenti balneari attrezzati per leconcontinuano a essereoggi, infatti, solo una spiaggia su dieci, tra quelle gestite da enti privati è accessibile. Nonostante le campagne informative delle poche realtà virtuose presenti solo a macchia di leopardo nella Penisola, la situazione generale delleampiamente inadeguata e non rispettosa dei bisogni di chi vive una condizione di mobilità ridotta o di non autosufficienza. Nel 2023 uno studio di Unioncamere contava nel nostro Paese 7.173 lidi, ma solo 650 di questi erano davvero accessibili per tutti. Un anno dopo la situazione si conferma la stessa. Le famiglie condisabili non trovano praticamente mailibere fruibili ecostrette a rivolgersi ai privati ma anche qui i numerisempre, impietosi.