L’universo scrutato da Marica Branchesi

(Di martedì 13 agosto 2024) Tratto elegante e discrezione caratterizzano la personalità dell’astrofisica urbinate. La quale non si affatica certo per promuovere la propria immagine. Sono comunque i risultati delle sue ricerche a renderla famosa nel mondo. Tanto che la rivista Time nel 2018 l’ha annoverata tra i cento personaggi più influenti della Terra. E l’orgoglio dei suoi concittadini per questo “loro” personaggio si è espresso nell’insignirla della distinzione onorifica di “marchigiana dell’anno” proprio nel 2018 per iniziativa del Centro Studi Marche di Roma (Cesma) durante una cerimonia tenutasi al Senato della Repubblica. Per l’evento si collegò da New York l’emittente ICN (Italian Communication Network). Ebbi il piacere di essere incaricato di illustrarne all’assemblea il profilo.