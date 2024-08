L’Italia dei talenti non ha bisogno di polemiche L’opinione di Caporale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 13 agosto 2024) Il sonno della ragione genererà pure mostri, o forse il sonno dei (nuovi) mostri favorisce i ragionamenti. Di sicuro, la mancanza di pennichella genera sciocchezze in quel che resta della classe dirigente italiana, specie di domenica verso le 15,00. Così, una grande vittoria sportiva (ottenuta dalle ragazze del volley proprio a quell’ora fatale, circa) soccombe alla duplice trazione dello scontro ideologico italiano, da tempo sottoculturale, e in cui hanno tutti torto. Già, perché da un lato la squadra femminile italiana di volley è uno splendido esempio di assimilazione e non di integrazione multiculturale, come vorrebbe la sinistra e come non capisce la destra.