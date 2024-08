L’Antitrust ai balneari | Basta proroghe Richiamati i Comuni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024)scende ancora in campo contro ledelle concessioni. Lo aveva già fatto in passato, più volte, con pareri motivati ai singolie rivolgendosi anche direttamente al Parlamento. Ora, in pieno agosto, a tre giorni dal primo sciopero degli ombrelloni, lo fa con un richiamo più preciso e più forte: una segnalazione allargata a tutta l’Anci e alla Conferenza Stato-Regioni con l’obiettivo di mettere la parola fine alle violazioni della concorrenza e agli effetti "distorsivi" dei rinnovi automatici. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per quanto riguarda ledelle concessioni"ritiene necessario sollecitare gli enti concedenti affinché tutte le procedure selettive per l’assegnazione delle nuove concessioni siano svolte quanto prima e che l’assegnazione avvenga non oltre il 31 dicembre 2024".