L’antico borgo termale si anima con gli artisti di strada

(Di martedì 13 agosto 2024) Sabato 17 e domenica 18 agosto, nelle piazze, piazzette, nelle vie e viuzze delsarà possibile ammirare le singolari creatività e le magìe deglidi. Per due giorni, infatti, Bagno di Romagna ospiterà "un evento unico nel suo genere". Lo comunicano il sindaco, Enrico Spighi, e l’assessore al Turismo, Mattia Lusini, che poi aggiungono: "Sabato e domenica dopo Ferragosto, ottodidi fama internazionale si riuniranno perre gli angoli più affascinanti del paese. Ogni artista si esibirà per entrambe le serate, proponendo gli spettacoli più svariati. Si passa dai giocolieri agli acrobati, dai clown aglidel fuoco. La maggior parte di essi proporranno la loro performance per due volte nella stessa sera, per dare l’opportunità a chiunque di poter godere della loro arte.