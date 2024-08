Ho commentato frettolosamente ho sbagliato | Imane Khleif la clamorosa retromarcia di Morrone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Come se giàKhelif non fosse la donna più discussa dei giochi olimpici di Parigi 2024, come se non avesse già una parte della critica contro per aver vinto un oro sfruttando il suo testosterone per battere pugili donne dalla forza muscolare inferiore, ora ci si mette anche l'attore e modello italiano Michele. Il quale, però, dimostra che non è mai troppo tardi per rendersi conto di avere chiedere scusa.aveva attaccato la pugile algerina per la sua identità di genere. Il tutto, in seguito al match brevissimo (46sec.) con l'italiana Anghela Carini. L'attore si è scusato per i termini che ha utilizzato.