Ha scelto la sua erede Colpo di scena a Mediaset Maria De Filippi passa il testimone alla collega

(Di martedì 13 agosto 2024) Durante la recente presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha svelato una delle novità più attese della prossima stagione televisiva: un programma in prima serata su Canale 5 che celebrerà i talenti emersi dal celebre talent show Amici. La conduzione sarà affidata a Silvia Toffanin, in quella che molti vedono come una consacrazione del suo ruolo didiDe. Secondo quanto riportato dal settimanale Mio, la decisione di affidare la conduzione a Silvia Toffanin è stata presa direttamente daDe, che vede in Toffanin la sua naturale. Questo nuovo programma, che unirà le forze di Amici e Verissimo, rappresenta non solo un omaggio ai successi nati all’interno della scuola di talenti di De, ma anche un simbolicoggio di, segnando l’inizio di una nuova era nella televisione italiana.