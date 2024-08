Emodialisi 16 mila trattamenti all’ospedale Ogni giorno 62 pazienti seguiti dai medici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Sono circa 16.000 all’anno idieffettuatidi Arezzo. Trentuno i posti letto che consentono di effettuare 62giornalieri che si traducono appunto in migliaia diannui. Sono questi i numeri del Centro didel San Donato di Arezzo, che prende in carico utenti incronica sempre più anziani e con comorbilità.trattamento ha una durata, in media, di 4 ore e deve essere ripetuto tre volte la settimana per tutta la vita o fino al verificarsi di un trapianto. Il servizio didi Arezzo è diretto dal dottor Paolo Conti ed è un ambulatorio a cui si rivolgono tutte le persone con insufficienza renale, acuta o cronica, che necessitano di rimuovere tossine o acqua in eccesso: una funzione che il rene compromesso, non è più in grado di svolgere autonomamente.