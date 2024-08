Capelli secchi? Alcune tips per evitare i danni di salsedine e cloro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) L’estate, il mare, il vento, il sole tra i. E proprio isono uno degli incubi di noi ragazze dal capello finissimo. Come non farsi sovrastare da mare, piscina,e agenti aggressivi per le lunghezze? Ecco alcuni trucchetti perdi concludere le vacanze con doppie punte e lunghezze sfibrate. Infatti, la combo tinte, o decolorazioni (chi non vuole omaggiare il sole con un bel balayage o colpi di sole?) e sole epotrebbe sottoporre il capello a stress eccessivo. Come prevenire i? Non siamo abituati, solitamente, ma prendersi cura deiè importante tanto quanto della pelle. E qual è, o quale dovrebbe essere, il primo step per proteggere la pelle? Applicare la crema solare. Allo stesso modo, esistono tantissimi prodotti in commercio che permettono di sigillare il capello e idratarlo preventivamente.