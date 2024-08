Brigatista scarcerato La moglie dell’agente ucciso | Solo per noi fine pena mai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) "La nostranon ha sconti e non finisce mai". Alma Petri anche nei momenti più bui non ha mai smesso di credere nei valori della giustizia italiana, nemmeno dopo la notizia che Simone Boccaccini, condannato a 21 anni di carcere per l’omicidio di Marco Biagi, è uscito dal carcere. Ma la vedova del poliziotto umbro morto a Castiglion Fiorentino durante uno scontro a fuoco con i brigatisti, ammette lo sconcerto: "Noi familiari liberi non lo saremo mai. La sensazione è chela nostraviene scontata per intero. Una condanna al dolore che non finisce mai, mentre loro se la cavano sempre. Il mio percorso l’ho fatto tanti anni fa e non odio nessuno ma chi ha sbagliato deve pagare, per intero. In momenti come questo ti chiedi se la giustizia sia sempre dalla parte giusta ma non maledico nessuno, non l’ho fatto mai non l’ho fatto nemmeno al momento dell’uccisione di Emanuele.